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Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

19.03.2019 23:57
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс». Из наиболее заметных новинок комплектации данной модели стоит отметить увеличенный дорожный просвет, дополнительное диодное освещение, расположенное на крыше, а также дополнительные защитные пластины на переднем бампере. Презентация данной модели пройдет в Бангкоке, в рамках 40 по счету международного автосалона.

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