Порошенко пообещал построить страну богатых и счастливых людей

19.03.2019 22:58



Петр Порошенко, занимающий пост президента Украины и являющийся кандидатом на переизбрание, сообщил гражданам своей страны о том, что за 5 лет он сможет создать из Украины великую страну, населенную богатейшими и счастливейшими людьми, при условии своего переизбрания, сообщает ИА «REGNUM». Также Порошенко дал обещание, согласно которому он приведет Украину в ЕС и НАТО, поскольку данное «членство» до сих пор является для страны очень важным фактом. Стоит напомнить, что на текущий момент Украина признана одной из самых беднейших стран Европы.