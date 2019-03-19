Порошенко вызвали в суд с декларацией о доходах

19.03.2019 21:50



Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) вызвала в Шевченковский районный суд Киева действующего президента Украины Петра Порошенко, касательно судебного разбирательства, инициированного по причине отказа в регистрации предвыборного ролика, который носит название «Президент стал богаче в 10 раз, пенсионеры стали беднее вдвое», сообщают «Известия». НОТУ является в данном судебном разбирательстве ответчиком, а истцом выступил кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, чей ролик отказались зарегистрировать.