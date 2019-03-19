Глава Мурманской области написала заявление об отставке

19.03.2019 21:41



Марина Ковтун, занимающая пост губернатора Мурманской области на протяжении шести лет, написала заявление об отставке со своего поста, сообщает «РБК». Заявление было написано вечером 18 марта, но официального ответа по нему еще не оглашалось. Вспоминая годы руководства Ковтун можно отметить, что она серьезно подпортила свои взаимоотношения с бизнес-элитой региона, а также с региональными силовыми структурами, которые возбуждали уголовные делопроизводства против членов рабочей команды губернатора. Также Ковтун «не особо» ладит даже с некоторыми членами своей управленческой команды.