Банк России назвал самые теневые сектора экономики

19.03.2019 20:55



Банк России озвучил, какие сектора экономики России являются наиболее теневыми, как с точки зрения количества участников, так и с точки зрения оборачивающихся в них объемов денежных средств, сообщает ИА «REGNUM». По итогам 2018 года звание наиболее теневого сектора экономики заслужила отрасль строительства. За строительством по пятам следуют сфера услуг и оптовая и розничная торговля промышленными товарами народного потребления. По оценкам экспертов, объем теневого рынка России составляет более 20 трлн рублей, что равняется 20% от годового ВВП страны.