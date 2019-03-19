Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

19.03.2019 20:47



Власти Франции выдали ордер на арест Валентина Балахничева, в прошлом являвшегося главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщают «РИА новости». Кроме того, был получен ордер на арест бывшего старшего тренера Алексея Мельникова. Бывшие руководители обвиняются в коррупции и вымогательстве, а также в фальсификации допинг проб. Помимо Балахничева и Мельникова в коррупционном скандале замешаны бывшие высокопоставленные руководители Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).