Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом

19.03.2019 20:00



Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, заявил, что Су-57 является неоспоримым лидером в авиации по всем тактико-техническим показателям, в сравнении с передовыми образцами авиации других стран, сообщают «РИА новости». Стоит напомнить, что первый полет данного истребителя был осуществлен в 2010 году. Он разработан для всестороннего боевого применения и способен уничтожать не только воздушные, но также водные и наземные цели.