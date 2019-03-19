Путин назначил Текслера врио губернатора Челябинской области

19.03.2019 19:51



Алексей Текслер, до сегодняшнего дня занимавший пост первого заместителя министра энергетики России, решением президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, сообщают «Известия». Бывший губернатор Челябинска Борис Дубровский немногим ранее подал президенту свое заявление об отставке. В ходе личной беседы с президентом Текслер пообещал приложить все силы к улучшению всех сфер деятельности региона, подчеркнув, что он сам родился в Челябинске и данный регион многое для него значит.