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Ежедневный прием воды с лимоном помогает сохранить здоровье

19.03.2019 07:51
Ежедневный прием воды с лимоном помогает сохранить здоровье

Лимон известен своим освежающим вкусом и ароматом, а также богатым источником витамина С. Он широко используется в многочисленных напитках, таких как чай, коктейли и соки. Но простая комбинация с теплой водой уже предлагает преимущества для здоровья, которые могут улучшить состояние всего организма.

Так, специалисты Института питания Эдисона заявляют, что добавление лимона в теплую воду оказалось одним из самых простых способов оставаться здоровым. Питьевая лимонная вода не только сохраняет организм гидратированным в течение дня, но и способствует различным преимуществам для здоровья, начиная от антибактериальных и противовирусных эффектов до повышения иммунной системы.

Выпитый стакан теплой лимонной воды на пустой желудок помогает снизить вес и увеличить скорость обмена веществ в организме. Исследования показали, что лимон содержит полифенольные антиоксиданты, которые способствуют похудению и снижают риск ожирения. Но потеря веса не единственная польза для здоровья от лимонной воды.

Употребление теплой воды с лимоном на голодный желудок улучшает качество кожи, так как лимон содержит витамин С, который может помочь уменьшить морщины, сухость кожи, а также повреждения от солнца. Увлажнение, обеспечиваемое лимонной водой, также помогает сохранить кожу увлажненной.

Утренняя процедура питья теплой лимонной воды может помочь улучшить пищеварение. Кислый вкус напитка запускает пищеварительную систему организма, позволяя легче переваривать пищу и предотвращать накопление токсинов.

Лимонная вода предотвращает образование камней в почках, так как кислота, содержащаяся в лимонах, помогает разрушать мелкие камни. Лимон и вода хорошая комбинация для предотвращения возникновения мочекаменной болезни.

Всего один выпитый стакан лимонной воды по утрам снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Витамин С в лимонах служит основным антиоксидантом, который помогает защитить клетки от свободных радикалов, а также понижает кровяное давление.

Лимоны являются богатым источником калия и кальция, которые могут улучшить здоровье мышц и костей, и других витаминов и минералов. Поэтому, ежедневный прием теплой воды с лимоном улучшает гормональный фон, нервную функцию и предотвращает образование сгустков крови.

Также, теплая лимонная вода обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь в борьбе с инфекциями дыхательных путей, ангиной и воспалением миндалин, пишет MedicalDaily.

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