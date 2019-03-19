19.03.2019 18:23



Перед своим выступление на Правительственном часе в Государственной думе РФ министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что порядка 30 российских регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера. По его словам, руководство регионов делает это для того, чтобы получать дотации из федерального бюджета. Об этом глава Минтруда рассказал на встрече с депутатами партии "Единая Россия". При этом Топилин отметил, что поправки к законопроекту о новых правилах индексации пенсий малообеспеченных пенсионеров, который во втором чтении приняла Госдума РФ, помогут решить эту проблему, так как теперь Правительство сможет установить четкие правила формирования прожиточного минимума, в том числе и в регионах, пишет ИА REGNUM.