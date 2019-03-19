В Германии призывают отменить санкции по Крыму

19.03.2019 17:53



Во время заседания программного комитета Пятого Ялтинского международного экономического форума депутат бундестага Штефан Койтер призвал отменить санкционные ограничения, введенные в отношении России из-за присоединения Крымского полуострова. Политик заявил, что данные санкции являются незаконными, так как не были поддержаны ООН. Также Койтер подчеркнул, что они не только не ведут к разрешению сложившейся ситуации, но и не учитывают интересы крымчан, которые вышли на Референдум и четко заявили о своем желании присоединиться к России, пишет РИА Новости.