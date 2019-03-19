В ряде регионов России температура в апреле опустится до -30 градусов

19.03.2019 16:02



В Гидрометцентре России рассказали, какая погода ожидает россиян в апреле. Так, в Якутии, температура воздуха может опуститься до -30 градусов, в северных районах Центрального региона могут наступить похолодания до -10 градусов, а на юге округа ночная температура воздуха будет опускаться до -7 градусов. В Краснодарском крае ночью ожидаются заморозки до -2 градусов. В Москве же понижение ночной температуры может достигать отметки в -5 градусов, пишет Российская газета.