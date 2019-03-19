В Турции соединили наземную и морскую часть "Турецкого потока"

19.03.2019 15:43



Как сообщают в пресс-службе официального оператора строительства газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport B.V., в настоящее время завершены работы по соединению наземной и морской частей газопровода. Это является символом завершения строительства той части проекта, которая проходит в акватории Черного моря. Теперь, строительство газопровода вошло в свою финальную стадию. Планируется, что в конце текущего года начнется эксплуатация "Турецкого потока", пишет РБК.