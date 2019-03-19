Госдума рассмотрит законопроект о возврате сезонного перевода времени
Депутаты Государственной думы РФ рассмотрят законопроект о возврате сезонного перевода времени. Автором законопроекта выступил депутат от партии "Единая Россия" Андрей Барышев. В документе предлагается переводить часы на час вперед в 2 часа ночи в последнее воскресенье марта, а на час назад - в 3 часа ночи в последнее воскресенье октября. По словам автора, перевод часов поможет более эффективно использовать светлое время дня, прибавив почти 200 часов в год. Также, принятие законопроекта будет способстовать общему оздоровления организма людей, проживающих на территории России, освободит россиянам больше времени для занятий спортом, культурных мероприятий или проведения времени со своей семьей, пишет РИА Новости.
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