Представители ФинУнивера и РСПП обсудили вопросы учебных стандартов

19.03.2019 14:45



19 марта в Москве в Президентском зале пресс-центра "Россия Сегодня" состоялась Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Финансовый университет: традиции и инновации в подготовке высококвалифицированных кадров для экономики страны". Участники мероприятия обсудили основные проблемы Высшего образования в России и мировом сообществе, образовательные стандарты, а также сильные и слабые стороны этого явления. В ходе обсуждения были затронуты вопросы подготовки студентов Финансового Университета к реалиям рынка труда и столетний юбилей ВУЗа.

В пресс-конференции приняли участие ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Эскиндаров, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка Александр Мурычев и вице-президент Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA) Ева Феррейра.

Полная версия пресс-конференции доступна на ресурсе "Россия Сегодня".