В Минфине сообщили о предстоящем масштабном сокращении чиновников

19.03.2019 13:45



В 2020 году в России начнется масштабная реформа в сфере госслужбы. Как передает РИА Новости, с соответствующим сообщением на коллегии казначейства выступила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. Она проинформировала, что в следующем году количество работников территориальных органов власти должно быть сокращено на 5%, а на следующий год – еще на 10%. При этом, за обозначенный срок будет сокращено 10% служащих центрального аппарата. Чиновница пояснила, что на этим еры власти идут, чтобы в том числе «найти ресурсы для изменения системы оплаты труда».