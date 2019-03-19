19.03.2019 14:13



Президенту РФ Владимиру Путину передали письмо от президента Алжира Абдельазиза Бутефлики. Как передает Интерфакс, это сделал вице-премьер и глава алжирского МИД Рамтан Ламамра во вторник. Правда, послание он передал не российскому лидеру, которого сейчас нет в Москве, а главе российского МИДа Сергею Лаврову, с которым ранее у него прошла встреча.

О содержании письма ничего не известно. Но напомним, что сегодня в Алжире проходят массовые митинги, участники которых требуют, чтобы 82-летний Бутефлика покинул пост президента страны.