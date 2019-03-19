Самые дорогие города мира – это Сингапур, Париж и Гонконг

19.03.2019 13:20



Сингапур, Париж и Гонконг стали самыми дорогими городами в мире. Как передает Интерфакс, это выяснилось в результате исследования, которое провели аналитики журнала The Economist. Сингапур сохранил свое место в рейтинге с прошлого года, Париж поднялся на строчку выше, а Гонконг – на три. Четвертым по дороговизне городом мира стал Цюрих, который в прошлом рейтинге находился на втором месте.

Москва потеряла 16 позиций, опустившись с 86 на 102 место.

А вот самыми дешевыми городами оказались венесуэльская столица Каракас (последнее место) и сирийская столица Дамаск (предпоследнее место рейтинга).