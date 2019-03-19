«Аэрофлот» и «Россия» планируют ввести безбагажные тарифы

19.03.2019 12:15



Со второго апреля АК «Аэрофлот» и «Россия» планируют ввести на некоторые направления билеты, в стоимости которых не будет учитываться багаж, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение авиакомпании «Аэрофлот».

Представители компании отмечают, что на такой шаг решил пойти после многочисленных просьб пассажиров, путешествующих без багажа. В итоге новые тарифы позволят понизить цену на билеты экономкласса до тридцати процентов от сегодняшней стоимости.