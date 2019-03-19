Певец Андрей Губин уехал из России

19.03.2019 10:41



Российский певец Андрей Губин покинул Россию. Как передает Газета.ру со ссылкой на Star Hit, об этом стало известно от продюсера Тараса Ващишина, который работал с артистом. По его словам, сейчас Губин находится в Таиланде.

Продюсер рассказал, что у него с Губиным были совместные проекты: новые песни. Но они их так и не закончили, поскольку артист уехал в другую страну. Также, по информации Ващишина, в Таиланде Губин находится вместе со своей девушкой.

Ранее СМИ рассказывали о том, что Губин жаловался на свое здоровье, заявляя, что медики решили «махнуть на него рукой».