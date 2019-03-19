Сенат США призывает Дональда Трампа усилить санкции против КНДР

19.03.2019 11:15



Два сенатора США Кори Гарднер и Эд Марки обратились с призывом к администрации Дональда Трампа сделать санкции против Северной Кореи еще более жесткими, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters. Для этого сенаторы решили направить письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов страны Стивену Мнучину, в котором они и изложили свою позицию относительно санкций. В частности, они убеждены, что темпы введения новых санкций против КНДР «значительно замедлились».