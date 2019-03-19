Порошенко хочет «вернуть» Крым с помощью санкций

19.03.2019 08:20



Чем ближе выборы – тем чаще звучат заявления о Крыме. Глава Украины Петр Порошенко рассказал о том, как он будет возвращать Крым, передает ТАСС. Сделать это он собирается при помощи усиления «санкционого давления на Россию». Порошенко выразил уверенность, что все международное сообщество будет оказывать помощь поможет Украине в решении этой проблемы. При этом нынешний украинский лидер отмечает, что полуостров «вернется» через «политико-дипломатический путь».