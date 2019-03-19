Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине

19.03.2019 06:55



Всеукраинская общественная организация "Передовые правовые инициативы" провела опрос среди украинцев и выяснила, кого из кандидатов в президенты страны поддерживает наибольшее количество граждан. Так, согласно полученным данным, безусловным лидером президентского рейтинга стал представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. За него готовы отдать свои голоса 34% опрошенных. Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.