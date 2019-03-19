Порошенко не собирается "варить кашу" с Путиным

19.03.2019 06:17



В ходе своей рабочей поездки в Крым президент России Владимир Путин заявил, что российский и украинский народы не ссорились, но действия украинских властей вызывают у него недоумение. Также, глава России считает, что с нынешней киевской властью "каши не сваришь" и невозможно установить нормальные взаимоотношения. Украинский лидер Петр Порошенко ответил на эти слова, заявив, что не собирается "ни кашу варить ни на рыбалку бегать" с российским руководством, пишет РИА Новости.