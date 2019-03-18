Скидка на удобрения для аграриев может вырасти до 20-25% к экспортной цене

18.03.2019 23:48



Дмитрий Медведев, возглавляющий правительство России, поручил ряду профильных ведомств проконтролировать рыночные цены на минеральные удобрения в рамках внутреннего рынка, сообщает «ТАСС». На текущий момент времени, отечественные производители удобрений придерживаются соглашений с Федеральной антимонопольной службой России, удерживая уровень цен на свою продукцию для внутреннего рынка на 10-15% ниже экспортных показателей. В дальнейшем ожидается дополнительное снижение цен.