Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz

18.03.2019 22:46



Крупнейшую мировую компанию по производству стали «Evraz» уведомили о продаже 1,8% ее акций, которая будет осуществлена по ускоренному сбору заявок на торгах Лондонской фондовой биржи, сообщает «Коммерсантъ». Стоит отметить, что немногим более 30% пакета акций компании принадлежит Роману Абрамовичу, чуть более 20% находится во владении у Александра Абрамова, а у Александра Фролова находятся около 10%. Кроме того, на прошлой неделе инвестиционная структура Абрамовича продала порядка 1,7% акций компании «Норникель», получив за них $551 млн.