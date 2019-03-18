Военный спутник зафиксировал мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

18.03.2019 23:11



Специалисты Национального аэрокосмического агентства в декабре 2018 года зафиксировали мощный взрыв астероида над Беринговым морем недалеко от Камчатского полуострова.

Огромный огненный шар был обнаружен американским военным спутником. Данные были переданы в космическое агентство для расследования. Небесное тело размером в несколько метров взорвалось на высоте порядка 25 километров над поверхностью Земли. Силу взрыва оценили в 173 килотонны, что почти в 10 раз сильнее, чем у атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму. Зрелищный взрыв стал вторым по силе за последнее 100 лет и уступает лишь падению метеорита над Челябинском, произошедшим шесть лет назад. Специалист NASA Линдли Джонсон сообщил о том, что взрывы такого масштаба бывают только два или три раза каждые 100 лет.

По словам сотрудников NASA, декабрьский взрыв над Беринговым морем показал, что более крупные небесные тела могут столкнуться с Землей без предупреждения, поэтому необходимо усилить мониторинг космического пространства.

Так в 2005 году Конгресс США поручил NASA к 2020 году установить местонахождение 90% околоземных астероидов размером 140 метров и более. Но как отмечают ученые, для выполнения данной директивы потребуется еще не один десяток лет.

По словам астрономов, системе мониторинга потребуются космические обсерватории, а также наземные телескопы, чтобы дать ей шанс на успех, пишет express.co.uk.