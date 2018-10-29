Редкие кадры: метеорит взрывается и рассеивается над замком 13 века

29.10.2018 02:33



Захватывающие кадры были получены фотографом Ником Джексоном во время метеоритного дождя Ориониды в замке Клин в Шропшире (Англия) в субботу, 20 октября.

Каждый год в середине-конце октября Земля проходит сквозь пыльные обломки кометы Галлея. Метеорный поток Ориониды, вызванный хвостом кометы Галлея, является одним из самых красивых метеорных потоков. Его можно наблюдать ежегодно осенью в период со 2 октября по 7 ноября.

На кадрах видео изображен довольно редкий момент, когда метеор взрывается, а затем распадается в ночном небе прямо над замком 13 века.

Фотограф отправился к замку, чтобы сделать снимки ночного неба во время метеорного потока. Неожиданно он увидел, что огромный метеор летит по небу прямо над замком.

«Я надеюсь, что это будет в кадре. Очень необычно видеть такой большой метеор. С такими вещами вы должны быть в нужном месте в нужное время», - рассказал Джексон.

Когда он вернулся домой и просмотрел свои фотографии, то понял, что поймал невероятный момент. Серия из 30 снимков была преобразована в видео, которое показывает, как метеорит взрывается, пронзительно вспыхивая, оставляя после себя лишь облако пыли, пишет dailymail.co.uk.