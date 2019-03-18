Россия признала Северную Македонию под новым названием

18.03.2019 21:58



Россия официально заявила о своем признании «Республики Северная Македония», которая немногим ранее носила название «Республика Македония», сообщают «РИА новости». Стоит напомнить, что уведомление от Македонии, содержащее информацию о смене государственного наименования, поступило в МИД России еще 19 февраля текущего года, а само голосование внутри страны было проведено 30 сентября 2018 года, которое «провалилось», поскольку уровень явки составил всего лишь 37%.