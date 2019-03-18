Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве

18.03.2019 21:50



В рамках мероприятия, посвященному встрече с общественниками Крыма, Владимир Путин заявил, что действия правительства Украины зачастую вызывают у него оторопь, сообщает «РБК». По словам президента, украинцы составляют в России третью по величине этническую группу. Он подчеркнул, что ни один из украинцев, проживающих на территории России, не подвергается ни ущемлениям, ни каким-либо гонениям, а недопонимание существует исключительно между правительствами России и Украины.