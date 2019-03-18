Полицейским предложили разрешить выносить гражданам предостережение

18.03.2019 20:47



В Государственную думу России был внесен законопроект, который позволит полицейским выносить гражданам «предупреждения», направленные на предотвращение действий, создающих обстоятельства для совершения правонарушений, сообщает «ТАСС». В случае принятия вышеназванного законопроекта, будут внесены поправки в закон «О полиции», тем самым расширив функциональный «арсенал» полиции в вопросах, связанных с профилактикой преступлений и правонарушений.