Полицейским предложили разрешить выносить гражданам предостережение
18.03.2019 20:47
В Государственную думу России был внесен законопроект, который позволит полицейским выносить гражданам «предупреждения», направленные на предотвращение действий, создающих обстоятельства для совершения правонарушений, сообщает «ТАСС». В случае принятия вышеназванного законопроекта, будут внесены поправки в закон «О полиции», тем самым расширив функциональный «арсенал» полиции в вопросах, связанных с профилактикой преступлений и правонарушений.
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а оно им этим полицейским надо за бесплатно работатать ..им лычки на погоны да премии за количество задержанных и приведенных в участок слегка нетрезвых граждан получать надо ..так что идея конечно хорошая ..но вот жаль только что эти простые предупреждения гражданам в круглую или не очень круглую сумму реальных денег обойдется..