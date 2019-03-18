ВТБ подключил к Единой биометрической системе 270 офисов

18.03.2019 19:48



К Единой биометрической системе (ЕБС) было подключено около 270 офисов банка «ВТБ», являющегося одним из крупнейших банков в России, сообщают «РИА новости». На текущий момент, все регионы присутствия банка имеют минимум по 3-4 отделения, подключенных к ЕБС, а к концу 2019 года вся банковская сеть «ВТБ» будет интегрирована с ЕБС. По заявлению официального представителя банка, инициатива Центрального банка России, касающаяся введения удобной системы биометрического доступа к финансам, будет реализована в полном объеме и согласно всем установленным нормативно-техническим требованиям.