Путин назвал условия снятия продовольственного эмбарго с ЕС

18.03.2019 18:51



Президент России Владимир Путин назвал условия отмены продовольственного эмбарго, введенного в отношении продуктов из стран Европейского союза. По его словам, эмбарго будет снято только после того, как Европа отменит введенные антироссийские санкции. При этом президент отметил, что снятие продовольственного эмбарго не сильно обрадует российских сельхозпроизводителей, но, тем не менее, Правительство будет вынуждено пойти на этот непопулярный шаг после отмены санкций. Также, президент подчеркнул, что введенные двусторонние санкции и сложившиеся "ненормальные экономические отношения" между Россией и ЕС, в конечном итоге вредят обеим сторонам, пишет РИА Новости.