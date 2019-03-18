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Президент подписал закон о блокировке фейковых новостей

18.03.2019 18:26
Президент подписал закон о блокировке фейковых новостей

Глава России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор, по требованию Генерального прокурора России или его заместителей, сможет блокировать доступ к интернет-ресурсам, распространяющим недостоверную или искажающую факты информацию. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Также, новый закон предусматривает увеличение штрафов за распространение фейковой информации, максимальная сумма которых для физических лиц составит от 300 до 400 тыс. рублей, для должностных лиц - от 600 до 900 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей, пишет ТАСС.

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