В России снизилась задолженность по зарплате

18.03.2019 17:35



Согласно данным Росстата в России в феврале месяце уменьшилась задолженность по заработной плате. Так, по состоянию на 1 марта текущего года общая сумма задолженности перед работниками составила порядка 2556 млн рублей, это меньше чем в прошлом месяце на 5,7%. При этом, на сегодняшний день, задолженность существует перед 41,9 тыс. человек, что составляет менее 1% от участвующих в исследовании сотрудников, пишет ТАСС.