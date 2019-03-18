Президент дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

18.03.2019 16:31



Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность. Так, во время торжественной церемонии глава государства отменил важность начала работы новых энергоблоков как для Крымского полуострова, так и для всей страны. По его словам, этот шаг поможет укреплению энергетической безопасности Крыма, а также окажет положительное влияние на развитие региона, пишет ТАСС.