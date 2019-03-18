В России проиндексируют социальные пенсии

18.03.2019 14:55



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 апреля текущего года в России будут проиндексированы социальные пенсии на 2%. Коэффициент индексации составит 1,02. В настоящее время социальную пенсию в России получают, примерно, 4 млн человек. После проведения пенсионной реформы социальную пенсию женщины-пенсионеры имеют право получать только после 65 лет, а мужчины-пенсионеры - 70 лет, пишет Российская газета.