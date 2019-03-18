НАТО просит вернуть Крым Украине
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску опубликовала в Twitter обращение к России с призывом вернуть Крым Украине. В обращении подчеркивается, что Альянс не признает Крым территорией РФ и не признает результаты Референдума о воссоединении полуострова в Россией. Также, в НАТО осуждают российскую сторону за случаи нарушение прав людей, которые проживают в Крыму, речь идет о крымских татарах и других народностях. При этом в обращении подчеркивается, что отношения НАТО с Россией не будут нормализованы до того момента, пока Крым не вернется в состав Украины, пишет РБК.
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а, что, передать Крым? Конечно, о чём вопрос, щас в карманах посмотрим, может завалялся где..
А возвращать с жителями или как ? Тогда надо спросить у проживающих - готовы ли они переехать по просьбе НАТО в другой регион ?