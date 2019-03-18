Иран планирует подать в суд на США

18.03.2019 14:08



Президент Ирана Хасан Роухани, выступая по национальному телевидению, заявил, что американские санкции против его страны – это преступление, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters. Кроме этого, как подчеркнул глава Ирана, местные власти планируют подать в суд на США. Однако, где будет проходить судебное разбирательство, и о чем будет говориться в иске, Роухани сообщать не стал. Добавив, что санкции США стали причиной инфляционного роста.