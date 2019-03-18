В Сети ответили Макаревичу на критику россиян за поддержку присоединения Крыма

18.03.2019 15:33



Ранее, Андрей Макаревич на своей странице в Facebook прокомментировал слова своих фанатов о том, что они выросли на его песнях, заявив, что если люди выросли на его песнях и внимательно их слушали, они бы не кричали "Уракрымнаш!" Пользователей Сети возмутило то, что Макаревич критикует людей за поддержку лозунга "Крым наш". Многие осудили певца, отметив, что "это нагло, высокомерно и подло", пишет РИА Новости.