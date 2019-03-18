СК прокомментировал информацию об угрозах девочке после письма Путину

18.03.2019 14:33



12-летняя девочка, которая проживает со своей мамой в деревне Томсино Себежского района в конце прошлого года написала письмо президенту России Владимиру Путину. В письме девочка пожаловалась главе государства на трудности жизни в деревне и попросила о помощи, которая заключалась в покупке мини-трактора. После чего, по словам ее матери, жители деревни организовали травлю на ребенка, обвиняя ее в мошенничестве.

В Управлении Следственного комитета России по региону прокомментировали данную ситуацию. Так, по словам представителя пресс-службы, информация распространенная СМИ является недостоверной. И, в настоящее время, угрозы для жизни и здоровья девочки нет, пишет РИА Новости.