Юлию Началову похоронят в четверг на Троекуровском кладбище

18.03.2019 12:42



Траурная церемония и похороны Юлии Началовой пройдут в четверг на Троекуровском кладбище (а не как ранее сообщалось, во вторник), о чем в разговоре с РИА Новости проинформировала пиар-директор певицы Анна Исаева. Прощание начнется в 12:00 в Траурном зале, и будет длиться два часа, уточнила собеседница.

Напомним, что 38-летней Юлии Началовой не стало в минувшую субботу. Как рассказал ее отец Виктор Началов, смерть наступила из-за остановки сердца, спровоцированной воспалительным процессом.