ВВС Южной Кореи случайно запустили противовоздушную ракету

18.03.2019 12:58



Южнокорейские ВВС рассказали о том, что случайно запустили противовоздушную ракету класса Cheongung, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что запуск был произведен с территории военной базы, которая находится в 85 км от Сеула. Со своей стороны, представитель военных рассказал, что ракету средней дальности ликвидировали в воздухе «по протоколу самоуничтожения». Также по факту для выяснения причин была сформирована специальная группа.