Ученый заявил, что астероид, который приближается к Земле – это рядовое явление

18.03.2019 12:16



Астероид, который приближается к планете Земля – это «рядовое событие». Как передает «РИА Новости», об этом заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Ученый отметил, что небесные тела, размер которых составляет от 10 до 60 метров, «пролетают ближе, чем орбита Луны», и по десять раз за год.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в ближайшее время мимо Земли пролетит астероид. Расстояние до небесного тела составит примерно 305 тысяч км. Исследователь отметил, что, если бы астероид полетал в 20 тыс. км, то это «было бы интересно».