К Земле приближается крупный астероид

18.03.2019 06:41



Согласно данным, опубликованным на официальном сайте НАСА, специалисты зафиксировали приближение к Земле крупного астероида, который подойдет к нашей планете на расстояние, меньшее чем расстояние до Луны. Астероид назвали EA2, его сближение с Землей произойдет 22 марта. Размер данного космического тела составляет от 18 до 40 метров, а скорость равна 5 км/с. Он подойдет к Земле на расстояние примерно в 305 км, пишет РИА Новости.