В США предлагают ввести санкции против россиян, которые поддерживают Мадуро

18.03.2019 10:58



В конгрессе США не устают придумывать новые антироссийские санкции. В этот раз, как сообщает RT, был внесен законопроект, в котором речь идет о противостоянии «российскому влиянию». И не где-нибудь, а в Венесуэле. Соответствующий документ размещен на официальном сайте конгресса.

В документе сказано прямо: «Расширение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает обеспокоенность Соединённых Штатов и наших союзников в регионе».

Проще говоря, суть законопроекта сводится к санкциям, которые необходимо ввести против тех россиян и граждан других государств, кто поддерживает сегодняшнего президента Венесуэлы Николасу Мадуро. Одна из санкций, как сообщается, будет связана с запретом на въезд в США.