Египет купил у России десятки российских Су-35

18.03.2019 09:08



Египет и Россия подписали договор на закупку «десятков» тяжелых многофункциональных истребителей Су-35, сумма которого составляет около двух миллиардов долларов. Публикация с соответствующим содержанием появилась в «Коммерсанте». Издание ссылается на собеседников из оборонной сферы. В статье также говорится о том, что в данный момент российская сторона поставляет Египту истребители МиГ-29М/М2, а на вооружении страны находятся «устаревшие» советские истребители МиГ-21 и китайские J-7.