Американский Минтранс США проводит проверку Boeing 737 MAX

18.03.2019 08:34



Эксперты Минтранса США приступили в проверке безопасности эксплуатации самолета Boeing 737 MAX, передает Газета.ру со ссылкой на The Wall Street Journal. Как отмечается, в ведомстве хотят доказать вероятные нарушения, которые могли допустить в управлении гражданской авиации в процессе выдачи лайнерам соответствующие разрешения на полеты.

Напомним, что десятого марта в Эфиопии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибло много людей. Это не первое падение Боинга этой модификации, которое произошло за последние полгода. На сегодняшний день многие страны, включая Россию, закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.