Казахстан приостановил эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX

13.03.2019 10:55



На фоне недавней авиакатастрофы в Эфиопии авиакомпании всего мира продолжают отказываться от эксплуатации Boeing 737 MAX. Еще одной страной, которая решила пока не использовать в своем парке этот Боинг, стал Казахстан, передает РИА Новости. Соответствующее решение было принято профильным агентством гражданской авиации. Уточняется, что запрет на использование Boeing 737 MAX начинает действовать с 13 марта.

До этого сообщалось о том, что от Боинга данной модификации временно отказались Новая Зеландия и Фиджи.