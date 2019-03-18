Ученые нашли подтверждение слов Геродота о египетских лодках

18.03.2019 07:41



Затонувший корабль, найденный в реке Нил, возможно, пролежал нетронутым более 2500 лет, но теперь он, наконец, раскрывает свои секреты. Ученые считают, что этот корабль открыл структуру, существование которой обсуждалось на протяжении веков.

Во фрагменте 2.96 "Истории Геродота", опубликованной около 450 года до н. э., древнегреческий историк, который писал о своей поездке в Египет, описывает тип нильского грузового судна под названием "барис".

Согласно его изображению, он был сложен как кирпичная кладка, облицован папирусом и имел руль, который проходил через отверстие в киле.

Эту рулевую систему видели на изображениях и моделях в эпоху фараонов, но до сих пор у ученых не было твердых археологических доказательств ее существования. Сейчас, ученые завершили исследования корабля 17, ныне затонувшего портового города Тонис-Гераклейон близ Канопского устья Нила, датируемого поздним периодом 664-332 гг. Исследователи обнаружили более 70 кораблей, открывая бесчисленные артефакты, которые раскрывают потрясающие детали о древнем торговом центре и его культуре.

Хотя он находится в воде, по крайней мере, 2500 лет, сохранение корабля 17 признано исключительным. Археологам удалось обнаружить 70 процентов корпуса.

"Только когда мы обнаружили эту развалину, мы поняли, что Геродот был прав", - сказал археолог Дамиан Робинсон из Оксфордского центра морской археологии.

На корабле есть несколько элементов, отмеченных Геродотом. Но есть и некоторые несоответствия - судно, описанное Геродотом, имело более короткие шипы, которые действовали как ребра, скрепляющие акациевые доски корпуса; и судно Геродота не имело укрепляющих рам, в то время, как корабль 17 имел несколько. Это может быть объяснено тем, что корабль 17, длиной около 27 метров, больше, чем судно, описанное Геродотом.

"Геродот описывает лодки как имеющие длинные внутренние ребра. Никто толком не знал, что это значит... это сооружение никогда не видели археологи", - сказал Робинсон. "Затем мы обнаружили эту форму постройки именно на этом корабле, и это именно то, о чем говорил Геродот."

И, конечно, великолепный руль, который продет через два отверстия в корме. Расположенные одно перед другим, эти отверстия, по-видимому, позволили улучшить рулевое управление в зависимости от того, загружено ли судно грузом.

Согласно этим подробным выводам, исследователи считают, что корабль 17 настолько близок к описанию Геродота, что мог быть построен на той же верфи, пишет ScienceAlert.